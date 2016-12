Napoli, Hamsik: "La Coppa Italia? No, concentrati solo sull'Inter"

15:20 - Forma precaria e gol che continua a non arrivare: San Siro e l'Inter come occasione per scrollarsi di dosso la ruggine e le critiche degli ultimi mesi. Dopo il pareggio di Udine, Marek Hamsik non si sottrae all'autocritica e guarda al prossimo impegno di campionato: "Il primo tempo è stato positivo - ha scritto lo slovacco sul suo sito ufficiale - stavamo bene e abbiamo giocato secondo le nostre idee riuscendo a passare in vantaggio. Peccato non aver fatto il secondo gol, in questo caso avremmo probabilmente conquistato la vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti concedendo il pari”. Lo spazio del rammarico dura un attimo, il tempo di focalizzarsi sulla sfida con l'Inter: ”La Coppa Italia con la Fiorentina? No, prima c’è l’Inter, poi penseremo alla sfida ai viola".