Milan-Sassuolo 2-1: per i rossoneri niente Europa League

00:16 - Si chiude con una vittoria interna il campionato del Milan di Seedorf. A San Siro, i rossoneri superano 2-1 il già salvo Sassuolo. Il gol dopo 2' di Muntari apre i conti, chiusi già al 24' dalla punizione di De Jong deviata dalla barriera. Nel finale il rigore di Zaza, con espulsione di De Sciglio, accorcia le distanze in campo. Per i rossoneri, che chiudono all'ottavo posto in classifica, niente qualificazione alla prossima Europa League.

LA PARTITA

Una vittoria inutile, tardiva. Come tardi è iniziata la rincorsa del Milan a un piazzamento europeo che fino a poche settimane fa era difficile anche solo da pensare. Finisce con l'amaro in bocca la stagione rossonera con un 2-1 al Sassuolo che conferma l'ottavo posto in classifica e non cambia di una virgola la confusione intorno al futuro della squadra. Un aspetto positivo però c'è ed è la parziale riappacificazione con i tifosi che a fine partita hanno abbozzato degli applausi di saluto e incoraggiamento. Merito anche del lavoro svolto da Seedorf, inneggiato dalla curva sud, ma di cui il futuro è tutt'altro che chiaro.

Il motivo della partita però è stato chiaro fin da subito. Per i rossoneri le speranze di sesto posto, e quindi di Europa League, erano rasenti allo zero, ma non nulle del tutto. Per questo Seedorf ha preparato una squadra compatta, aggressiva e concentrata. Il gol di Muntari, arrivato già al 2' con una botta dal limite dell'area, ne è il riassunto perfetto. Dopo il vantaggio gli attacchi rossoneri aumentano di intensità e il raddoppio di De Jong, con deviazione di Zaza, ha il merito di alimentare sogni impensabili con i risultati parziali da Firenze e Parma a fare da risonanza a un ambiente elettrico.

Fuoco che viene via via spento nella ripresa, un po' dal Sassuolo - bravo ad alzare il ritmo e il pressing - ma soprattutto dalle notizie in arrivo dal Tardini con la doppietta di Amauri a rendere impossibile ogni discorso europeo. Mexes si prende un cartellino rosso al 68' per somma di ammonizioni, ma a Seedorf poco importa e come cambio, dopo El Shaarawy per Muntari, inserisce Balotelli per Kakà. La partita si fa più divertente ancora con occasioni da una parte e dall'altra con El Shaarawy e Pazzini, fino agli altri due rossi nel finale: quello di Cannavaro, per fallo sul Faraone, e quello di De Sciglio in occasione del rigore, poi trasformato, di Zaza. Poco importa, quel che conta è che dopo quindici anni il Milan nella prossima stagione non giocherà in Europa. Un fondo da cui la società dovrà ripartire, non solo a parole.

LE PAGELLE

De Sciglio 5,5 - Il rigore (dubbio) che gli porta in dote l'espulsione corona una prestazione molto altalenante il linea con la sua annata. Non sembra in condizione e i cross sballati ne sono la dimostrazione.

Missiroli 5 - Passa il primo tempo a non fare quello che il tecnico gli chiede. Chiude la stagione con una sostituzione all'intervallo.

De Jong 7 - Il migliore in campo, un'altra volta. Trova un gol anche fortunato, ma in mezzo al campo è una diga e si adatta a fare il terzino con naturalezza. L'abbraccio a Seedorf dopo il gol vale più di tante parole.

Zaza 6,5 - Merita il rigore a tempo scaduto. E' una spina nel fianco costante per la difesa rossonera, sempre pronto ad attaccare la profondità e i palloni alti.



IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 2-1

Milan (4-3-2-1): Abbiati 6; De Sciglio 5,5, Rami 6,5, Mexes 5, Constant 6 (18' st Zaccardo 6); Muntari 6,5 (14' st El Shaarawy 6,5), De Jong 7, Montolivo 6; Taarabt 6,5, Kakà 6 (28' st Balotelli 6), Pazzini 6. A disp.: Amelia, Gabriel, Emanuelson, Essien, Poli, Honda, Mastour, Petagna, Balotelli. All.: Seedorf 6

Sassuolo (4-3-3): Pomini 6; Mendes 6 (33' st Terranova 6), Ariaudo 5,5, Cannavaro 5,5, Longhi 6; Chibsah 6 (28' st Masucci 6), Magnanelli 6, Missiroli 5 (1' st Biondini 6); Sansone 6, Zaza 6,5, Berardi 6. A disp.: Pegolo, Gazzola, Pucino, Rosi, Antei, Marrone, Brighi, Gazzola, Floro Flores, Sanabria. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Valeri

Marcatori: 2' Muntari (M), 27' De Jong (M), 45' st rig. Zaza (S)

Ammoniti: Mexes (M); Ariaudo, Cannavaro (S)

Espulsi: 23' st Mexes (M) per somma di ammonizioni; 41' st Cannavaro (S) per gioco violento; 44' st De Sciglio (M) per fallo da ultimo uomo