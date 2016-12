Milan, Inzaghi: "Quando ci saremo tutti sarà un'altra squadra"

10:24 - "I risultati ora non possiamo guardarli, io devo guardare la prestazione. Quando ci saremo tutti saremo un'altra squadra. Però mi piace lo spirito che c'era". Inzaghi non fa drammi dopo il ko del Milan con l'Olympiacos. "Qualche occasione l’abbiamo avuta. Non siamo brillanti, ma andiamo avanti. E' importante che non si sia fatto male nessuno. Prendiamo gli aspetti positivi, quelli negativi li miglioreremo, quando saremo tutti sarà un altro Milan".

"I nazionali sono arrivati tre giorni fa e non potevano giocare. Ho già dovuto mettere De Sciglio e Honda perché siamo numericamente in pochi. Sapevo quali erano i rischi, siamo arrivati un giorno e mezzo fa e non ci siamo potuti allenare - ha proseguito Inzaghi in conferenza stampa - Sapevamo che erano più avanti di noi di condizione, noi non siamo brillanti, ma andiamo avanti. Speriamo che per Saponara non sia nulla. E' importante fare questo torneo perché ci confrontiamo con squadre di alto livello e poi abbiamo tanti tifosi in America. Abbiamo fatto delle buone combinazioni, dobbiamo andare avanti, questo sistema di gioco da possibilità di fare sovrapposizioni sulle fasce. Prendiamo gli aspetti positivi, quelli negativi li miglioreremo".