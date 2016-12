Milan, Diego Lopez e Alex saltano la Juve

10:42 - Infermeria piena a Milanello ed è ansia per la sfida con la Juve. Gli esami a cui è stato sottoposto Diego Lopez hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il portiere starà fermo due settimane, dopodiché verrà rivalutato con nuovi esami. Meno grave l'infortunio di Alex, che soffre di un edema all'adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma comunque il difensore non sarà a disposizione coi bianconeri.

Oltre a Diego Lopez e Alex, il Milan deve fare i conti anche con gli infortuni di El Shaarawy e Torres, assenti contro il Parma e ancora in dubbio per settimana prossima. El Niño è alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e il Faraone soffre di un'infiammazione alla caviglia dopo le fatiche della Nazionale. Inzaghi, contro la Juve, dovrà dunque ridisegnare la difesa perché Bonera sarà squalificato. Abbiati andrà dunque in porta e la coppia centrale sarà formata da Rami e Zapata, subentrati a Parma. Pippo è preoccupato, ma con un Menez in forma stellare può dormire sonni tranquilli. La Juve è avvisata.



E per Inzaghi l'ultima tegola riguarda Riccardo Saponara, che martedì sarà operato al ginocchio sinistro a causa di un "trauma distorsivo" con "stiramento al legamento collaterale laterale e la presenza di un flap al menisco laterale", rimediato durante un contrasto di gioco nell'allenamento di lunedì mattina, come spiega il club.