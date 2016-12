Milan, Barbara Berlusconi: "Vincere sì, ma bisogna fare soldi"

16:29 - Barbara Berlusconi ha grandi progetti per il Milan e lo ha ribadito anche in un'intervista a Vanity Fair Spagna. La figlia del patron rossonero, ora amministratore delegato del club, vede un futuro roseo: "Questo è un settore in espansione in cui c'è ancora molto da fare. L'importante non è solo vincere titoli, ma anche fare soldi". Questa dunque la strategia di Lady B che pensa a vincere in campo, ma anche fuori per il bene delle casse societarie.

Barbara ha poi continuato così: "Il nostro business è il calcio, ma ci sono innumerevoli attività collaterali che possono generare un sacco di profitti, come le vendita delle magliette e le sponsorizzazioni".