Memorial Lugaresi: la Juve non brilla, 0-0 a Cesena

10:40 - La Juventus di Massimiliano Allegri ancora non decolla. Dopo la sconfitta per 3-2 coi dilettanti del Lucento, i bianconeri pareggiano 0-0 a Cesena nel Memorial Lugaresi. Tornano dal 1' quattro nazionali e il primo a rendersi pericoloso è Pirlo al 5': respinta in angolo di Leali. I romagnoli si difendono con ordine e rischiano di far male con Defrel: superbo Storari in angolo. Nella ripresa tanti cambi e poche occasioni: discreto Pereyra, bene Coman.

LA CRONACA DEL MATCH

La seconda uscita di Allegri sulla panchina della Juve non lascia il segno. La mano dell'ex milanista ancora non si vede: vuoi perché la squadra è in palese ritardo di condizione, vuoi perché gli schemi, al momento, sono gli stessi utilizzati da Conte. I bianconeri, in attesa della transizione al 4-3-3 (semmai dovesse avvenire) si ripresentano con il 3-5-2, con due nazionali in difesa (Bonucci e Chiellini), Pirlo e Pereyra al primo esperimento in mezzo al campo, Llorente e Giovinco davanti. In effetti i problemi sono sparsi un po' ovunque. Il più evidente, ma prevedibile, riguarda Fernando Llorente: l'attaccante basco è ancora l'ombra di se stesso, per ovvi motivi di stazza fisica (entra in forma più tardi). La Juve parte benino in mezzo al campo, con Pirlo che spadella a destra e a manca (con qualche errore), con Pereyra che tenta di inserirsi. Ma i palloni agli attaccanti non arrivano e Giovinco, che fa la spola fra i reparti, è poco preciso. Nel primo tempo, quello con la formazione più collaudata, la Juventus mantiene un buon possesso palla ma ha davvero poche chance: la più importante capita a Pirlo dopo cinque minuti. Il Cesena aspetta e riparte. Con ordine, attenzione e senza strafare. Il tentativo di Bisoli viene quasi premiato da Defrel, ma Storari trova il gesto tecnico più esaltante della serata.

La ripresa, di per sé, ha poca storia. Cominciano i cambi, si perde il ritmo e diventa una buona occasione per vedere all'opera qualche individualità. Nella Juve c'è spazio per Simone Pepe, fermo praticamente da due anni, e per Coman, il talento francese che Allegri sembra molto apprezzare. E una volta in campo si capisce il perché. Tanto movimento, buone intuizioni e nessuna paura. L'ex Psg fa sul serio e crea un po' di panico nell'area romagnola. L'occasione migliore, però, capita a Rodriguez (entrato al posto di un ottimo Djuric), ma fermato in corner da Caceres. Buon rientro di Marchisio, che mette la sua personalità al servizio di una squadra giovane. Bene anche Spinazzola, che si dà parecchio da fare sui lati del campo. Maluccio Marrone, che fatica come centrale di difesa. I gol non arrivano, ma questo non è ancora il tempo dei verdetti. Solo di giudizi passeggeri che Allegri tenterà di raddrizzare.



49' st - Finisce qui: 0-0 fra Cesena e Juventus

47' st - Tabanelli sfiora il colpo grosso con girata in piena area: alta di poco

34' st - Colpo di testa alto di Ogbonna su azione d'angolo. Prima, una bella iniziativa di Coman

33' st - Gran movimento in area di Rodriguez, il tiro è contrastato in angolo dalla difesa juventina

24' st - Mancano le occasioni, proseguono i cambi: nella Juve fuori Pereyra, dentro il baby talento francese Coman

13' st - Primo ammonito del match: entrata brusca di Volta su Giovinco

10' st - Djuric dà fastidio a Marrone con la sua stazza: va in fuga, ma non trova la conclusione

3' st - Brutta ciabattata di Giovinco al volo dopo la combinazione con Llorente: palla out

1' st - Comincia il secondo tempo, tanti cambi da una parte e dell'altra. Ogbonna, Caceres, Marrone, Marchisio, Asamoah e Pepe in campo nella Juve. Fuori anche Pirlo

45' - Finisce il primo tempo: ancora senza reti fra Cesena e Juve

42' - Bonucci prova da fuori, ma il destro termina largo

36' - Il ritmo è un po' sceso dopo un avvio intenso. Il Cesena è più organizzato dietro e la Juve fatica

28' - Pirlo prova un'invenzione, Giovinco è distratto e non sfrutta a pochi passi dalla porta

26' - Il Cesena si distende in ripartenza: conclusione di Defrel, Storari vola e devia in angolo

20' - Pirlo su punizione, Leali blocca centralmente

13' - Pereyra si presenta con un destro alle stelle da buona posizione

9' - Primo tiro in porta del Cesena: prova Cascione, facile per Storari

5' - Grande parata di Leali su Pirlo al termine di un'azione prolungata palla al piede della Juve

1' - Si parte! Il Cesena gioca con la maglia rosa, quella dedicata a Marco Pantani



LE FORMAZIONI

Cesena (3-5-2): Leali (20' st Agliardi); Volta (16' st Krajnc), Lucchini, Capelli (42' st Mordini); Perico (23' st Nica), De Feudis (23' st Valzania), Cascione (37' st Yabre), Ze Eduardo (1' st Tabanelli), Renzetti (16' st Magnusson); Djuric (16' st Rodriguez), Defrel (1' st Garritano) (35' st Moncini). A disp.: Bressan. All.: Bisoli

Juventus (3-5-2): Storari; Sorensen (1' st Caceres), Bonucci (1' st Marrone), Chiellini (1' st Ogbonna); Lichtsteiner (1' st Pepe), Padoin (1' st Asamoah), Pirlo (1' st Marchisio), Pereyra (22' st Spinazzola), Motta (37' st Vitale); Giovinco (22' st Coman), Llorente (37' st Buenacasa). A disp.: Rubinho, Audero, Donis. All.: Allegri