Juventus, Allegri: "Difesa a quattro? E' presto"

16:47 - Un pareggio senza emozioni, e magari arriveranno anche i primi mugugni. Massimiliano Allegri stoppa subito tutti: nella prima amichevole stagionale contro il Cesena la sua Juventus ha rimediato solo uno 0-0, ma il tecnico non appare preoccupato: "E' stato un buon allenamento. La squadra si è riformata da due giorni, non abbiamo creato molto ma sono soddisfatto soprattutto del fatto che non ci siano stati infortuni. Difesa a quattro? E' presto".

Proprio l'ipotesi di cambiare schieramento difensivo è l'argomento più caldo in casa bianconera: "E' presto per dire se passerò da subito alla difesa a quattro: sarebbe stato impensabile farlo già stasera. Più avanti vedremo anche in base agli uomini che avrò a disposizione, ma l'importante alla fine sarà vincere le partite. Bisogna lavorare serenamente prima di partire per la tournée asiatica per preparare al meglio la stagione - ha proseguito Allegri -. La strada giusta è quella di lavorare per vincere in Italia e fare un po' meglio in Europa: c'è tantissimo da fare, bisogna trovare una condizione atletica ottimale per affrontare il nuovo anno". Chiusura sul mercato, con Evra che è sbarcato in Italia e Vidal che invece potrebbe partire per l'Inghilterra: "Vidal non è sul mercato, è un giocatore della Juventus ed è felice qui. Evra è una grande acquisto, con ottima esperienza internazionale: sarà importante".