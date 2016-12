Maradona, rissa in Croazia con alcuni tifosi

10:48 - Episodio spiacevole per Diego Armando Maradona durante le vacanze in Croazia. L'ex Pibe de Oro, infatti, è stato protagonista di una rissa fuori da un locale di Dubrovnik, mentre alcuni tifosi gli chiedevano di scattare una foto-ricordo. La situazione è degenerata e Maradona, in preda alla rabbia e visibilmente ubriaco, ha spaccato una bottiglia di vetro per terra. Gli uomini del suo staff poi sono riusciti faticosamente a placarlo. Maradona, forse in risposta alla provocazione ricevuta, ha anche insultato l'ex genero Sergio Aguero: "La p... di tua madre, Aguero, figlio di p...". Secondo il 'Mirror', la polizia croata non ha aperto alcuna indagine perché non sono arrivate denunce sull'accaduto. L'ex giocatore del Napoli, reduce dalla partita della Pace e da un paio di incontri con Papa Francesco, stava trascorrendo qualche giorno di relax nella perla dell'Adriatico GUARDA IL VIDEO