La moviola di Europa League

BENFICA-JUVE

L'ex arbitro Gianluca Paparesta analiza gli episodi dubbi di Benfica-Juve. Al 32' viene segnalato un fuorigioco inesistente di Lichtsteiner, che poi sbaglia. Due minuti dopo Chiellini in area di rigore del Benfica viene colpito con una manata da Perez: ci potevano essere gli estremi per il calcio di rigore e per l'espulsione del giocatore di Jorge Jesus perché il colpo è violento. Nel secondo tempo proteste del Benfica per un intervento di Caceres su Perez . Fa bene l'arbitro a lasciar correre.

SIVIGLIA-VALENCIA

Viziato da fuorigioco il primo gol del Siviglia firmato da M'Bia. L'assistente era l'unico italiano di queste due partite, Cariolato.