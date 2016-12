L'idolo di Icardi? Era Maxi Lopez: la prova su Twitter

17:41 - Casi della vita. Da Twitter spunta una foto che aggiunge un nuovo capitolo alla saga Icardi-Maxi Lopez. Da bambino l'attaccante dell'Inter voleva diventare un grande calciatore e tra i suoi idoli c'era proprio l'attuale punta della Samp. La foto risale alla stagione 2005-2006, quando Maxi Lopez (21enne, allora) arrivò al club blaugrana, 14 presenze e zero gol, nella sua unica stagione al Barcellona. Icardi aveva 12 anni, già prometteva come giovanissimo talento: giocava nel Vecindario, Las Palmas, e stravedeva per il Barça. L'occasione di vedere da vicino i suoi idoli, un giorno, e il baby-Maurito era riuscito ad avere un autografo da Maxi. Un'immagine indelebile, che ora, postata da " @diotifaboca" a tanti anni di distanza, assume tutto un altro valore. Gossip e intrecci del destino compresi.