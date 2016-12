Juventus, Tevez dopo il Malmoe: "Gol? Contento per la vittoria"

10:20 - Carlos Tevez si è sbloccato in Champions, ma non era un'ossessione: "Sono felice più per la vittoria che per il mio gol, non mi mancava e dico davvero. Il girone è complicato per questo sono contento dei tre punti. L'obiettivo è passare la prima fase, l'anno scorso ci serva da esperienza". Dopo i gol è arrivato uno strano balletto che Tevez ha spiegato: "E' per i miei figli. Quando segno mi han detto di fare così, sennò non mi avrebbero parlato".

"Il Malmoe - continua Tevez - giocava con tre giocatori molto fisici. Non ho l'impatto per combattere con loro a differenza di Llorente, per questo ho giocato un po' più indietro per cercare di arrivare al tiro. In Europa si gioca in modo diverso, più a viso aperto anche se oggi il Malmoe ha giocato sempre dietro". Il gol su punizione è arrivato in assenza di Pirlo: "Lui è un fenomeno. So che quando tornerà saranno roba sua, ma oggi ho provato a imitarlo".