Juventus: tante idee, un'idea di gioco

14:59 - E' il periodo delle spiegazioni, delle linee guida e degli approfondimenti. Nessuno stravolgimento rispetto alla Juve di Conte, solo qualche accorgimento. Il 4-3-3 che poteva essere di Conte sarà anche quello di Massimiliano Allegri. Allo stato del mercato è quello dunque il probabile schema. L'alternativa principale è il 4-3-1-2: sarà Pereyra a contendersi il posto con Marchisio, per rifornire Tevez e Llorente (in attesa di Morata).

Difesa con Bonucci attualmente in ballottaggio con l' infortunato Barzagli, Chiellini, che comunque salterà le prime due giornate per squalifica, tornerebbe centrale, Lichtsteiner ed Evrà ai lati e in quello del francese utilissimo anche Asamoah. A posto il centrocampo con Marchisio vice Pogba, a posto l' attacco con Tevez, Llorente e Giovinco in concorrenza con Pereyra, giocatore duttile e comunque centrocampista di ruolo in un assetto che comunque nella sua variabile ha i suoi punti fermi, anche quelli magari messi in discussione considerati i trascorsi.Già, il chiarimento tra Allegri e Pirlo ci sarebbe appena stato.

Dunque, in attesa dei fatti, Andrea Pirlo perno anche di un 4-3-1-2 in cui Pereyra sarebbe in ballottaggio con Marchisio per agire da trequartista anche se Allegri non sarebbe per l' esasperazione di quel ruolo. Morata da metà Settembre possibile alternativa a Llorente. Il resto praticamente immutato senza ovviamente escludere che ad esempio Asamoah potrebbe in ogni caso agire anche da interno di centrocampo o che Marchisio potrebbe anche essere reimpiegato come vice Pirlo.

Insomma tante soluzioni al netto del mercato, al netto dei fatti, quelli che da sempre portano sentenza.



LO SCHEMA: 4-3-3

L'ALTERNATIVA: 4-3-1-2