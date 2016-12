Juventus-Malmoe 2-0, Allegri: "Vittoria importante, ma l'Olympiacos..."

10:16 - Primi tre punti in cassaforte per la Juventus in Champions dopo il 2-0 al Malmoe: "Una vittoria importante - commenta Massimiliano Allegri - e un buon gioco nel secondo tempo dove abbiamo girato meglio la palla. Dobbiamo migliorare però, in Europa serve tranquillità". La difficoltà è stata sbloccare il risultato: "Sapevamo di affrontare una squadra dura e all'inizio siamo stati confusionari. La vittoria dell'Olympiacos però complica i piani".

Battere gli svedesi però non è stato così semplice: "In Europa le gare sono diverse, c'è molta più fisicità anche se abbiamo concesso veramente poco. Bisogna avere serenità per giocare un buon calcio e nel primo tempo siamo stati confusionari. I ragazzi stanno facendo bene, ma possono fare meglio". Anche perché il ko dell'Atletico in casa dell'Olympiacos complica la situazione: "Sarà un girone complicato e per passare serviranno molti punti". Allegri però può contare su un Tevez sbloccato: "Gli ho chiesto di giocare un po' dietro a Llorente per inserirsi. Nella ripresa è andato meglio dove abbiamo trovato qualche spazio in più. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla". Sabato in campionato c'è il Milan: "Niente turnover, la squadra sta bene. I nuovi si stanno inserendo bene e tutti serviranno più avanti. Non va abbassato il livello di qualità e intensità della squadra".