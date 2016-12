Juventus, Llorente: "In finale contro una spagnola"

17:06 - Se per Pavel Nedved il Benfica, prossimo avversario della Juventus nella semifinale di Europa League, è un avversario temibile e favorito per la vittoria finale, per Fernando Llorente è solo una formalità. L'attaccante spagnolo infatti, su Twitter, pensa già oltre il doppio turno con i lusitani: "Mi sarebbe piaciuto giocare in Spagna, ma giocheremo la finale contro una spagnola. Forza Juve!". La scaramanzia non abita a casa Llorente.

Appena visto il sorteggio, mi sarebbe piaciuto giocare in Spagna, ma giocheremo la finale contro una squadra spagnola!forza juve!!

— fernando llorente (@llorentefer19) April 11, 2014

Anche Mauricio Isla, intervistato da JTv, ha commentato il sorteggio di Europa League: "Il Benfica è una squadra forte, che può contare su un attaccante come Cardoso e elementi del valore di Savio, e dovremo affrontarla al meglio. Sono più di dieci anni che la Juve non raggiunge una finale europea, mancano due partite per arrivarci a giocarcela in casa nostra e ci teniamo molto. Il percorso finora è stato difficile, con partite dure come quelle contro il Lione, una squadra giovane che ha giocato due ottime gare. Le sfide più belle? Quelle contro la Fiorentina". Ma prima di iniziare a pensare al prossimo impegno europeo per i bianconeri è tempo di ributtarsi sul campionato e alla trasferta di Udine, partita speciale per l'esterno cileno. "In Friuli ho vissuto anni fantastici, mi sono sempre trovato bene ed è grazie a quell'esperienza se oggi sono nella miglior squadra d'Italia" ha spiegato il numero 33. "Sarà una partita tosta, perché anche se l'Udinese non è più quella di due anni fa, ha giocatori importanti come Di Natale, Pereyra, Muriel... E poi contro la Juve dà sempre il 100%. quindi dovremo stare attenti e giocare come sappiamo, perché sei partite dalla fine è importante vincere"