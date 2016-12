Juventus, Conte: "Il rumore dei nemici ci esalta"

23:52 - E' soddisfatto Antonio Conte dopo la vittoria di Udine che riporta la sua Juve a +8 sulla Roma: "Abbiamo fatto una partita da grande squadra, ma siamo consapevoli che è solo un passo verso lo scudetto. Il campionato è ancora aperto. Il rumore dei nemici? Sentirlo ci esalta, vuol dire che ci siamo guadagnati del rispetto". Su Giovinco: "Io credo più di lui nelle sue potenzialità". Sul giallo a Bonucci: "Non è facile ammonire uno che è in panchina".

"Sono contento per Seba, così come per Llorente - continua il tecnico della Juventus -. Hanno fatto un'ottima partita. Seba deve rendersi conto che è il giocatore che può fare la differenza anche alla Juve e non solo in squadre medie". "Abbiamo fatto una gara da grande squadra, concedendo pochissimo e creando tanto. Ci siamo riposizionati a distanza debita dalla Roma. Sappiamo che il campionato è apertissimo, ma stiamo facendo delle belle cose. La quota dei 100 punti non è un obiettivo, lo scudetto è un obiettivo. Sarebbe fantastico centrare il tris. E l'altro obiettivo è l'Europa, siamo gli unici italiani ad essere rimasti".

L'allenatore viene stuzzicato sul tema dei "nemici", in pieno Mourinho style: "I gufi? E' una questione di tifo, comprendiamo e capiamo che qualcuno non tifi per noi in Europa. Così come i nostri tifosi non tiferebbero mai per altre squadre. Il rumore dei nemici? Più è forte e più ci esalta. E' importante avere nemici perché più se ne hanno più sei ritenuto importante". Poi si torna sul tema scudetto e sulla distanza con la Roma: "Oggi siamo nella condizione di non guardare quello che fanno gli altri. Se continuiamo a vincere, loro possono fare anche i tripli salti mortali, ma non cambia niente". In Europa Lague c'è il Benfica: "Abbiamo sopportato doppio impegno con Trabzonspor, Fiorentina e Lione. Non c'è niente di diverso contro il Benfica. E' inevitabile che ci sarà un dispendio di energie e gli avversari sperano... ma c'è anche il momento esaltante da vivere, perché ce lo siamo guadagnati".

Infine mezza polemica per il giallo a Bonucci, che sedeva in panchina: "Avevamo due giocatori diffidati (l'altro era Lichtsteiner, ndr) e sono stati ammoniti, è sfortuna. E' una cosa che fa sorridere. E' molto difficile riuscire ad ammonire qualcuno in panchina. E' stato beccato mentre esultava, forse perché ha un indole da ultras (ride, ndr). Ce ne facciamo una ragione".