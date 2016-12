Juve-Lione: la nostra moviola

23:29 - Nel corso di Speciale Europa League su Premium Calcio, l'ex arbitro Paparesta ha analizzato gli epidodi dubbi di Juve-Lione. Evidente il fallo di Tolisso su Tevez, da cui scaturisce la punizione-gol dell'1-0 di Pirlo. Al 12' il Lione protesta per un tocco di mano in area di Bonucci su tiro di Malbranque: la Juve ha rischiato perché il difensore aumenta il volume del corpo. L'arbitro di porta ha giudicato il tocco involontario.

Un minuto dopo c'è nell'area di rigore del Lione un fallo evidente di Konè ai danni di Tevez: il giocatore del Lione alza la gamba e ferma l'Apache: era rigore netto. E il gol del Lione scaturisce da un angolo che sembrava non ci fosse e invece, dopo un'attenta analisi, è stato giusto: Tolisso controlla in pallone e lo rinvia su Asamoah quando la palla non aveva superato completamente la linea. Giusto annullare il gol di Tevez al 61': sul cross di Pirlo, sia l'argentino che Bonucci sono in fuorigioco.