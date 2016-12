Juve, Conte: "Risultato ingiusto, potevamo fare più gol"

11:00 - Dopo il k.o. contro il Benfica, Antonio Conte è soddisfatto della prestazione ma non del punteggio: "Penso che sia un risultato ingiusto, potevamo fare più gol - spiega il tecnico al termine della semifinale d'andata -. E' stata un'ottima prestazione giocata ad alti ritmi, contro una squadra forte. C'è rammarico ma è comunque un ottimo risultato. Sono ottimista per il ritorno, potremo contare sullo Stadium caldo".

Conte analizza così l'andamento della partita: "Il Benfica cercava di portare densità di uomini, noi dovevamo essere bravi a portare il gioco verso l'esterno. Ai miei dicevo di continuare a cercare gli esterni, da Asamoah si è sviluppato il gol. Io l'ho detto anche alla vigilia, attendevamo un avversario forte, che ha battuto squadre importanti come il Psg. La partenza nostra è stata ad handicap, c'era grande intensità e ritmo. La prestazione è stata ottima, come c'è rammarico nel risultato ed ottimismo per il ritorno. Pensiamo una partita per volta, oggi abbiamo posto le basi per l'eventuale finale". Su Vidal, ancora fuori per infortunio: "Dovremo valutare bene, ora è a riposo e dobbiamo capire come sta".