Juve, Conte: "Questo traguardo è un grande orgoglio"

10:27 - "La Juve non raggiungeva un traguardo del genere da più di 10 anni, è un grande orgoglio per me". Così Conte commenta la conquista della semifinale di Europa League. "I tifosi si aspettano la doppietta? Se fosse per me avrei vinto la Champions League: dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Questa è una squadra che in Europa negli ultimi anni ha fatto fatica e questo il tifoso lo deve ricordare. Ci auguriamo che tutta l’Italia sia contenta..."

Conte festeggia e punge i 'gufi': "Ci auguriamo che tutta l'Italia sia contenta di questo nostro risultato - ha detto il tecnico bianconero - In Italia si è juventini o anti-juventini: e a chi è contro non frega un cavolo del ranking e spera solo che siamo eliminati. In noi c'è orgoglio e soddisfazione; tre anni fa non facevamo neanche l'Europa League, negli ultimi due anni abbiamo fatto tanto e vinto tanto e anche quest'anno siamo protagonisti. I tifosi non devono dimenticarlo. Si incontrano squadre ben messe in campo e non è perché ti chiami Juve che trovi tappeti rossi. Chi pensa così, sbaglia. Deve essere molto chiaro nella nostra mente, perché così potremo fare parecchia strada. C'è sempre un percorso da seguire: in Europa noi l'abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno lo stiamo proseguendo".