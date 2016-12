Inter, partita la tournée americana

23:51 - E' iniziata la tournée americana dell'Inter. La squadra ha lasciato l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti, dove parteciperà alla Guinness Cup contro squadre come Manchester United, Real Madrid e Roma. Mazzarri porta con sé 26 giocatori: 25 partono da Milano, uno, Guarin, si aggregherà in America. Assenti Hernanes e gli argentini Campagnaro, Palacio e Alvarez: per loro le vacanze sono state prolungate, a causa del Mondiale.

LA LISTA COMPLETA

PORTIERI

Samir Handanovic

Juan Pablo Carrizo

Tommaso Berni

DIFENSORI

Jonathan

Juan Jesus

Marco Andreolli

Nemanja Vidic

Dodò

Andrea Ranocchia

Ibrahima Mbaye

Matias Silvestre

Danilo D'Ambrosio

Yuto Nagatomo

CENTROCAMPISTI

Ezequiel Schelotto

Mateo Kovacic

Fredy Guarin (si aggregherà alla squadra negli Usa)

Zdravko Kuzmanovic

Yann M'Vila

Joel Obi

Saphir Taider

Rene Krhin

Diego Laxalt

ATTACCANTI

Mauro Icardi

Ruben Botta

George Puscas

Federico Bonazzoli