Inter-Atalanta, Thohir: "Siamo stati sfortunati"

19:10 - "Siamo stati sfortunati a fronte di tante occasioni". Erick Thohir commenta il k.o. dell'Inter con l'Atalanta direttamente dall'Indonesia, dove ha seguito il match in televisione: "Guarin, Hernanes e Cambiasso oggi non sono riusciti a trovare il ritmo - le parole del presidente nerazzurro, riportate da inter.it -. Alla fine il nostro difensore non è stato sufficientemente attento e il gol è arrivato, un gol facile".

La sconfitta con i bergamaschi frena la rincorsa dei nerazzurri dopo sei risultati utili consecutivi, ma Thohir guarda avanti e fissa l'obiettivo dell'Inter per questo finale di campionato: "Spero che la squadra possa ritrovare il giusto passo nelle nove partite che ci mancano da qui alla fine della stagione, abbiamo bisogno di fare più punti possibili per raggiungere l'Europa".