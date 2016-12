Icardi-Inter, nuovo contratto. M'Vila in arrivo

18:17 - Il futuro dell'Inter ha un nome e un cognome: Mauro Icardi. Accostato nei giorni scorsi all'Atletico Madrid, l'argentino potrebbe firmare un prolungamento di contratto con i nerazzurri, che scade nel 2018, a 1 milione di euro a stagione. Un rinnovo voluto direttamente da Thohir, che al termine dell'ultimo Cda ha detto di voler tenere sia Icardi che Handanovic. Il progetto è di allungare il contratto fino al 2019, con adeguamento del'ingaggio che potrebbe essere raddoppiato.

Dopo un inizio timido, segnato dai tweet "hot" dedicati all'amata Wanda e dalle polemiche con Maxi Lopez, Icardi ha conquistato i tifosi nerazzurri a suon di gol e assist. Un rendimento che ha sollevato l'interesse di molti importanti club europei, a partire proprio dai "Colchoneros". Ora l'Inter è pronta a tenersi stretto il suo centravanti. A breve è in programma un incontro con l'entourage dell'argentino.

Sul conto di Icardi, si è espressa Bedy Moratti, che raramente parla di vicende di mercato. A una trasmissione tivu, la sorella di Massimo Moratti ha detto: "Icardi? Per 40 milioni lo venderei. A quelle cifre chiunque lo venderebbe". Per capire: quasi incedibile. O no?

M'VILA, SI PUO' CHIUDERE

Il progetto-Icardi richiede tempo per essere definito, in un senso o nell'altro. Un altro fronte di mercato, invece, richiede tempi stretti e dopo l'annuncio del contratto di Mazzarri, l'Inter medita di chiudere entro il fine settimana la trattativa per Yann M'Vila, il centrocampista del Rubin Kazan che ha già un accordo coi nerazzurri. I dirigenti di Thohir stanno parlando con gli uomini di mercato del Rubin Kazan per chiudere la trattativa. L'Inter propone un prestito oneroso: subito 1-1,5 milioni di euro e riscatto fra un anno per 7 milioni. Il Rubin pretende qualcosa di più.