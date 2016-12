Icardi diventerà padre: Wanda è incinta

21:55 - Altro episodio della love story calcistica per eccellenza: Wanda Nara è incinta di Mauro Icardi. Ad annunciare la gravidanza della compagna dell'attaccante dell'Inter, il padre della modella che a 'Diario Cuatro Ventos' ha detto: "Mia figlia mi ha detto che è incinta, speriamo questa volta sia una femmina". Per Icardi sarà l'occasione per maturare definitivamente o solo un modo per esultare con il pollice in bocca? Solo il tempo lo dirà.

Nel frattempo, su Twitter, la coppia non ha tardato a smentire la notizia. Senza far alcun riferimento al signor Nara e alla gravidanza, i due neo sposi hanno lasciato intendere che la gravidanza rappresenti una pura invenzione del padre della modella.