Henrique, che spavento: auto distrutta a due passi da Castelvolturno per il difensore del Napoli

19:00 - Molta paura ma fortunatamente nulla di grave. Il difensore brasiliano del Napoli Henrique ha perso il controllo della sua auto, una Porsche bianca, ed è finito contro il guard-rail sulla strada che porta al centro tecnico di Castelvolturno. Probabilmente l'auto è slittata a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia. Dalle foto esclusive gentilmente concesse dal sito calcionapoli24.it si percepisce quanto abbia rischiato il giocatore azzurro: la vettura è completamente sfasciata, parabrezza esploso, parte anteriore accartocciata e ruote fuori asse. Per fortuna l'airbag ha fatto il suo dovere evitando il peggio a Henrique che è uscito dall'auto dolorante e con escoriazioni sul viso.

HENRIQUE: "STO BENE, SOLO UN OCCHIO NERO"

Subito soccorso, il brasiliano è stato ricondotto a Castelvolturno per sottoporsi ad accertamenti medici presso la clinica Pineta Grande. Le sue condizioni sono buone e già giovedì mattina, come da lui stesso confermato, tornerà ad allenarsi con i compagni in vista della partita di sabato contro l'Inter.

buonasera! va tutto bene, solo un occhio nero e un pò dolorante. aquaplaning non è uno scherzo!!l'incidente è avvenuto mentre tornavo a casa

— HenriqueBuss Oficial (@henriqueabuss) 23 Aprile 2014

voglio ringraziare tutto il sostegno che ho ricevuto oggi. domani mattina, nuovo allenamento. la vita va avanti!

— HenriqueBuss Oficial (@henriqueabuss) 23 Aprile 2014