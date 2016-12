Gascoigne ci casca ancora: ricoverato dopo una sbronza

12:08 - Hanno preso Gascoigne, ma sembrava il suo fantasma. Faccia stracciata, occhi quasi chiusi come chi non ha nemmeno più il coraggio - o la voglia - di incrociare uno specchio. Magro come i malati terminali. Dead man walking. Gazza ci è cascato ancora, un bicchiere dopo l'altro, bottiglie vuote dappertutto, maglietta sdrucita e un paio di bermuda di almeno una taglia in più. Gli andavano bene qualche tempo fa, prima dell'ultimo goccio di alcool.

Paul Gascoigne è stato prelevato nella sua casa nel Dorset e ricoverato in ospedale, in seguito all'ennesima sbronza. L'ennesima di un periodo nel quale l'ex campione inglese sembra nuovamente sprofondato nella sua dipendenza. Il Daily Mirror oggi pubblica una serie di scatti nei quali Gazza appare irriconoscibile. Accompagnato da un agente di polizia, che lo tiene sotto braccio, Gazza è immortalato all'uscita della sua sua abitazione mentre sale su un'ambulanza che lo porterà in ospedale. Secondo il tabloid inglese il ricovero si è reso necessario dopo che l'ex Tottenham e Lazio è stato trovato in stato d'incoscienza, riverso per terra, all'esterno della sua abitazione, con una bottiglia di gin in mano.

"E' una storia molto triste - ha dichiarato un amico di Gazza -. Ma la verità è che Paul ha ripreso a bere nelle ultime settimane e queste cose finiscono in un solo modo. Non sa dove andare perché il proprietario della casa in cui vive gli ha dato lo sfratto".