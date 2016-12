Paul Gascoigne torna in campo a 47 anni

10:19 - Paul Gascoigne fa parlare nuovamente di sé. Questa volta, per fortuna, non si tratta di fatti di cronaca ma del clamoroso ritorno di Gazza in campo. Secondo la stampa britannica, l'ex laziale ha firmato per l'Abbey, squadra amatoriale che milita nella Sunday Division Four League. "A Gascoigne ho promesso che lo andrò a prendere io ogni volta che verrà a giocare" ha promesso il presidente Chris Forster che, non a caso, di mestiere fa il tassista.

A 47 anni suonati, Gascoigne è pronto a tornare di nuovo a calcare il campo da gioco. Gazza, che da pochi mesi vive in una località costiera che si affaccia sulla Manica, potrebbe debuttare contro l'Arc Cleaning (una ditta di pulizie) oppure contro il Rentech Repairs (un'azienda di riparazioni).