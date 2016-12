Gareth Bale, muscoli da culturista: sul web è polemica

11:30 - Doveva essere un fotomontaggio omaggio alla crescita di Gareth Bale, invece l'iniziativa di "Diario Bernabeu" ha scatenato le critiche contro il gallese e il Real Madrid. Protagonista involontaria è la muscolatura dell'esterno, cresciuta esponenzialmente - come si vede dalle foto - dai tempi dell'esordio col Southampton (2006) a oggi. Troppo, per i detrattori del Real che non hanno perso tempo per mettere in dubbio la legalità dell'esplosione.

Nel "rumore dei nemici" - per dirla alla José Mourinho, ex tecnico dei Merengues - è finita la preparazione atletica della squadra spagnola e la relativamente veloce "esplosione" di Gareth Bale. Una "cura Real", si legge sul web, miracolosa ma che ha destato sospetti più o meno velati sui social network.