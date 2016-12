Garcia, esce l'autobiografia: "Totti come Platini o Maradona"

10:07 - E' un Rudi Garcia inatteso, riservato e forte, quello che viene fuori da "Tutte le strade portano a Roma. Il calcio è la mia vita", l'autobiografia che Mondadori ha messo in vendita oggi insieme a "Roma 10", l'ultima fatica letteraria targata Francesco Totti. Nelle parole del tecnico giallorosso c'è spazio anche per il suo capitano, paragonato "a Platini o Maradona. Non giocherà per sempre? E chi può farlo", dice.

Garcia si definisce come un "elettrone libero" che senza aiuto di nessuno "si è fatto strada da solo". Anche in mezzo ai giocatori: "Farsi sentire è una cosa, farsi capire è un'altra. Ma le due cose devono procedere di pari passo in uno spogliatoio".



Il tecnico poi rivela i suoi riti pre-partita: "A un'ora dal calcio d'inizio non c'e' niente che possa farmi uscire dalla mia bolla. Sono inavvicinabile, quasi inaccessibile. Ci sono però due rituali di cui ho assolutamente bisogno. Quando i giocatori vanno in campo per il riscaldamento mi ritiro in un angolo, da solo, in tranquillità. Creo il vuoto attorno a me. A volte mi lucido le scarpe, oppure mi fumo una sigaretta. E allora prendo il telefono. La prima chiamata è personale, per mia madre. La seconda è di natura professionale: telefono a Christophe Prudhon".



Spazio, ovviamente, anche per la rincorsa scudetto: "Aspetto la gara di ritorno con la Juventus con impazienza. Mi auguro che possa risultare decisiva per entrambe le squadre. Stiamo avanzando, passo dopo passo, per stordire i nostri avversari nel turbine dei nostri sogni. I miei e quelli di tutti i romanisti".



Ma libro anche per Totti, dicevamo. Lo stile è il solito, ironico e curioso. In "Roma 10" infatti, il capitano sale su un vecchio taxi e approfitta del suo doppio lavoro per girarsi la Capitale in allegria e santa pace (come sogna da anni). In più, quando il taxi fa retromarcia, si trasforma in una macchina del tempo consentendo a Totti di caricare e fare due chiacchiere a bordo con illustri personaggi della storia italiana. Così, fra gli altri, il n.10 discute con Pitagora e Archimede, tenta di convincere Galileo che la rivoluzione zemaniana è più importante di quella copernicana, e si accapiglia con Cristoforo Colombo su quale sia la strada piu' diretta per portarlo al suo appuntamento, in via delle Indie. Per quella che porta allo scudetto, invece, meglio chiedere a Rudi Garcia.