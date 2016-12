Fatturati Serie A: Juve in testa, cala il Milan. Bene la Roma

11:04 - Quando si parla di fatturati, davanti a tutti c'è sempre la Juventus. Secondo un'inchiesta della Gazzetta dello Sport, i bianconeri guidano questa speciale classifica con 270-280 milioni, senza contare il market pool della Champions League che si spartirà con la Roma dopo l'eliminazione del Napoli. Segue con 200 milioni il Milan, in netto calo, con l'Inter in terza posizione a quota 170. Subito dopo la Roma, in crescita.

I nerazzurri puntano a crescere di una ventina di milioni grazie al nuovo ciclo commerciale di Erick Thohir, mentre i giallorossi con il ritorno in Champions toccheranno una quota tra i 170 e i 180 milioni. L'obiettivo della società di James Pallotta è quello di arrivare a 200 milioni, diversificando i ricavi. Flessione per il Napoli, che patische l'uscita prematura dalla Champions League e torna ai 120-130 milioni di due anni fa. Un buon piazzamento in Europa League potrebbe cambiare le cose. Seguono la Lazio (poco meno di 100 milioni) e la Fiorentina (85-90).