Europa League: Valencia, Siviglia e Benfica in semifinale

10:06 - Siviglia, Benfica e Valencia faranno compagnia alla Juventus nelle semifinali di Europa League. Gli andalusi, dopo lo 0-1 dell'andata, umiliano in casa il Porto: finisce 4-1 con i gol di Rakitic, Vitolo, Bacca e Gameiro. Il Benfica controlla l'Az: basta la doppietta di Rodrigo su un paio di intuizioni di Salvio per il 2-0. Al Mestalla, invece, il Valencia rimonta lo 0-3 dell'andata col Basilea: termina 5-0 ai supplementari con tripletta di Alcacer.

Il Siviglia, chiamato a una rimonta complicata, risponde presente. Bastano 5' per prendere le misure al Porto: Bacca viene sgambettato in area e Rakitic impatta il risultato dell'andata dal dischetto. La squadra di Emery è rampante e al 26', dopo una chance per Quaresma, raddoppia con Vitolo sfruttando un marchiano errore in ripartenza dei biancoblu. Il Porto accusa il colpo e al 30' la frittata è completa: il destro in mischia del solito Carlos Bacca vale il 3-0. Nella ripresa si riaccendono le speranze portoghesi per l'espulsione di Coke, ma nemmeno in superiorità numerica - senza Jackson Martinez - l'impresa sembra alla portata. Così all'80', in contropiede, Gameiro chiude le ostilità lasciando a un ottimo Quaresma il gol della bandiera.

Non fatica troppo il Benfica, che al 'Da Luz' parte da un comodo 1-0 ottenuto in trasferta una settimana fa. Il primo tempo scivola via senza troppe occasioni; le più ghiotte capitano a Cardozo, che però non inquadra la porta. Il Benfica va sottoritmo e imbriglia l'Az, che non riesce a pungere. Al 39' Salvio si invola sulla destra e dopo una galoppata solitaria di 70 metri serve a Rodrigo il comdo appoggio dell'1-0. Nella ripresa il copione cambia poco. Gli olandesi fanno la partita, ma sono poco precisi. Così, ancora sull'asse Salvio-Rodrigo, il Benfica chiude la pratica e si qualifica per la semifinale.

Al 'Mestalla', invece, è una serata normale fino al 38', quando Paco Alcacer si sblocca con una superba girata in area di rigore. Il Basilea, forte del 3-0 dell'andata, perde la testa e si fa aggredire. L'ex napoletano Edu Vargas, dopo una palo clamoroso, realizza di testa a un passo dall'intervallo. L'assedio prosegue al rientro dagli spogliatoi: Vargas e Alcacer vengono fermati dai legni, prima che Paco trovi il suo sesto centro stagionale in Europa con una strepitosa conclusione dai sedici metri che accarezza la traversa e batte Sommer. Dopo la clamorosa palla del 4-0 capitata ad Alcacer, si va ai supplementari. Il primo è una Caporetto per gli svizzeri, che perdono per espulsione Diaz e Sauro. In inferiorità numerica il Basilea sfiora il colpo grosso con Serey Die (palla deviata e miracolosamente sul fondo), ma al 113' l'immenso Paco Alcacer segna il 4-0 che fa esplodere il Mestalla. Al 118' c'è spazio pure per Bernat: incredibile semifinale!