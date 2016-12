Europa League: uno-due Siviglia, Valencia in tilt

12:50 - Va al Siviglia il primo round della semifinale tutta spagnola di Europa League. Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan la squadra di Emery si impone 2-0 grazie alle reti firmate al 33’ da Mbia (in netto fuorigioco non visto dall'assistente italiano Cariolato) e al 36’ da Bacca. Il Valencia si sveglia nella ripresa e sfiora il gol nel finale con una traversa di Vargas. Il match di ritorno è in programma tra una settimana al Mestalla.

Dopo una deludente prima mezz'ora il match si sblocca al 33' ed è il Siviglia a colpire. Punizione di Rakitic dalla sinistra con palla scodellata a centro area dove Carriço anticipa tutti di testa e serve un assist a Mbia che in netto fuorigioco (non visto dall'assistente Cariolato) controlla in qualche modo, si gira e batte Guaita con una girata di tacco. Il Valencia accusa il colpo e tre minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di Emery: triangolazione Vitolo-Bacca con quest'ultimo che si presenta a tu per tu con Guaita e lo batte con un diagonale di destro. Il Ramon Sanchez Pizjuan esplode di gioia, per il Valencia è un uno-due terrificante. Prima del riposo il Siviglia potrebbe addirittura calare il tris ma Guaita si supera e dice no a un colpo di testa di Fazio.



Non cambia la musica a inizio ripresa: è ancora il Siviglia a sfiorare il gol prima con Fazio poi con Bacca che nel giro di due minuti, tra il 54' e il 56', si divorano il 3-0 a tu per tu con Guaita. Ci pensa Edu Vargas a scuotere il Valencia: il 24enne attaccante cileno, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, sfiora il gol con un gran destro a giro, poi viene anticipato per un soffio da una bella uscita di Beto proprio al momento di calciare a rete. Forcing del Valencia nei minuti finali: all'87' Beto si oppone a un gran tiro di Jonas, un minuto dopo la traversa dice no a un colpo di testa di Vargas.



Prima del triplice fischio finale dell'arbitro sloveno Skomina è il Siviglia ad avere l'ultima clamorosa occasione del match con una deviazione da due passi di Iborra che termina di un soffio alta sopra la traversa. Finisce 2-0 per la squadra di casa. Giovedì prossimo al Valencia servirà un'impresa per ribaltare il risultato e qualificarsi alla finalissima in programma il 14 maggio allo Juventus Stadium. Ma la squadra allenata da Juan Antonio Pizzi sa come si fa: basta chiedere al Basilea, che ai quarti subì un pesantissimo 0-5 ai supplementari dopo avere vinto 3-0 all'andata.