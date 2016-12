De Laurentiis: "Kramer al Napoli? Non so se il tedesco vuole..."

18:11 - "Stiamo lavorando per voi". Una frase che fa sognare il Napoli. Fa sognare perché a pronunciarla, direttamente dal suo profilo Twitter, è il presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro si fa ritrarre con l'allenatore Benitez e il d.s. Bigon e mira dritto al cuore dei tifosi. Il suo tweet è un riferimento al mercato. Nel pomeriggio, prima dell'amichevole con la Feralpi Salò, però doccia fredda su Kramer: "Non so se vuole venire".

Non solo una foto sui social, ma anche una presenza attiva in mezzo ai tifosi. Il presidente De Laurentiis non si fa mancare nulla in questo avvio di stagione e, per questo, ha deciso di seguire dagli spalti l'amichevole del pomeriggio con la Feralpi Salò. Al suo arrivo un supporter gli ha chiesto di Kramer: "Presidente, un tedesco a Napoli?". ADL non si è tirato indietro e ha risposto: "Bisogna vedere se il tedesco vuole te". Dopo le dichiarazioni di Voeller , ds del Bayer Leverkusen, che considera Kramer incedibile, sembra prevalere un certo pessimismo sulla questione.