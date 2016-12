Champions League, Simeone: "L'Atletico ha giocato, il Chelsea si è difeso"

23:54 - Diego Simeone analizza con assoluta lucidità lo 0-0 della semifinale d'andata fra Atletico Madrid e Chelsea: "Loro hanno scelto di difendersi bassi, noi abbiamo provato a giocare. Ma la partita è finita 0-0. Chi avvantaggia questo risultato? Lo vedremo settimana prossima. Loro dovranno aprirsi e giocheranno davanti al loro pubblico, noi proveremo a fare le cose con la stessa umiltà di sempre. Mou meglio di me? Perché ha vinto di più...".

Il Cholo spiega poi la scelta di Diego dal 1': "Sono un allenatore e mi pagano per fare scelto. Ho pensato che Diego potesse darci qualche soluzione in più in attacco. Abbiamo variato tanto nel corso della partita, abbiamo cercato di portare più uomini in attacco. Ma si sono affrontate due squadre che hanno concesso poco, come avviene di solito in una semifinale di Champions. Vedremo a chi sarà più utile questo 0-0. Loro giocheranno a Stamford Bridge con i loro tifosi". Il nome di Simeone, in ottica mercato, è legato anche al Manchester Utd: "L'unica cosa a cui penso adesso è la gara di domenica con il Valencia, il resto non conta".