Champions League: sarà Real Madrid-Bayern e Chelsea-Atletico

13:04 - Saranno due semifinali stellari quelle di Champions League. L'urna di Nyon ha restituito il quadro della competizione: il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha pescato il Bayern Monaco campione in carica di Pep Guardiola. Scongiurati gli incroci pericolosi col passato invece per José Mourinho che se la dovrà vedere con il suo Chelsea contro il sorprendente Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, con il portiere Courtois che giocherà senza problemi.

Tutto è pronto a Nyon per il sorteggio delle semifinali di Champions League. Al termine del sorteggio di Europa League, Mourinho, Ancelotti, Guardiola e Simeone attendono il loro futuro fatto di intrecci e big match.





SQUADRA 1 SQUADRA 2 Real Madrid Bayern Monaco Atletico Madrid Chelsea

Gare di andata: 22-23 aprile

Gare di ritorno: 29-30 aprile



- Nuovo cambio di programma: sarà Atletico-Chelsea con prima gara in Spagna. Infantino ammette l'errore

- Il Chelsea giocherà la prima partita in casa perché non si possono giocare due partite in giorni consecutivi nella stessa città

- Sarà Real Madrid-Bayern Monaco e Mourinho sfiderà Simeone

- Si parte con il sorteggio

- Ancora Figo: "Lisbona è una delle città più belle di Europa. Ci sarà un bel clima, ottimo cibo e un'atmosfera speciale"

- Figo: "L'Atletico Madrid non è una sorpresa per me. Sono una squadra molto forte. Possono vincere la Champions, anche se l'esperienza di certo aiuta"

- Nelle quattro squadre rimaste in Champions ci sono ben 11 vittorie nell'albo d'oro di questa competizione

- Partono le immagini con le più belle giocate delle quattro squadre semifinaliste: Bayern, Chelsea, Atletico Madrid e Real Madrid

- Giovanni Infantino dà il benvenuto a Luis Figo, ambasciatore della finale di Lisbona