Champions League: il Real ne fa 3, Borussia Dortmund in ginocchio

17:22 - Il Real Madrid non stecca l'appuntamento con l'Europa. Dopo i recenti passi falsi nella Liga, la squadra di Ancelotti batte 3-0 il Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di Champions League e ipoteca il passaggio del turno. Blancos trascinati dai suoi due fuoriclasse: Bale sblocca il risultato e Cristiano Ronaldo firma il 3-0, in mezzo la rete di Isco. Nel finale CR7 lascia il campo per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio destro.

Il Real impiega solo tre minuti per fare esplodere il pubblico del Bernabeu. Carvajal sfonda a destra e serve sulla corsa Bale, il gallese sorprende centralmente la disattenta retroguardia del Borussia e anticipa con un tocco di sinistro l'uscita di Weidenfeller: 1-0. La squadra di Ancelotti è arrembante, il Borussia si rintana nella sua area e non riesce a ripartire, anche perché l'assenza dello squalificato Lewandowski, autore di un memorabile poker nella semifinale della scorsa stagione, pesa come un macigno. Il raddoppio di Isco al 27' è una conseguenza inevitabile del dominio spagnolo: il Borussia perde un brutta palla al limite della sua area, l'ex trequartista del Malaga se la aggiusta e batte Weidenfeller con un destro chirurgico.



La squadra di Klopp comincia la ripresa con maggior coraggio e riesce anche a rendersi pericolosa dalle parti di Casillas. Ma è il Real a colpire ancora con Ronaldo, che iscrive il suo nome sul tabellino al 57': il portoghese evita Weidenfeller con un gioco di prestigio e mette dentro col sinistro a porta vuota. Strepitose le cifre di CR7, a segno in tutte le partite di questa edizione della Champions: sono 14 le reti del Pallone d'oro, eguagliato il record di Messi e Altafini. L'unica nota stonata nella serata del portoghese è il riacutizzarsi del problema al ginocchio destro che lo costringe a lasciare il campo al 79'. Il Borussia se non altro ha il merito di provarci fino alla fine: l'occasione migliore capita sui piedi di Mkhitaryan, ma Pepe sventa con un prodigioso intervento in scivolata il destro a botta sicura del numero 10. Tra sei giorni, nel ritorno al Westfalenstadion, agli uomini di Klopp servirà un miracolo per ribaltare il 3-0 del Bernabeu.