Real Madrid, Cristiano Ronaldo si ferma: il ginocchio preoccupa

17:46 - All'80' di Real Madrid-Borussia Dortmund il Bernabeu si è fermato: l'immagine di Cristiano Ronaldo accasciato al suolo col ginocchio sinistro dolorante ha spaventato tutti. Un riacutizzarsi dell'infiammazione del tendine rotuleo che in vista del finale di stagione non appare rassicurante. Il portoghese convive con questo problema da diverse settimane e per non rischiare ieri sera ha chiuso anzitempo la partita. Ci ha pensato Carlo Ancelotti nel post gara a cercare di tranquillizzare tutti: "In realtà non sono preoccupato, è solo un piccolo problema. Un fastidio più che altro, non un infortunio. Adesso valuteremo la situazione e se il fastidio persiste ovviamente dovremo lasciarlo a riposo, risparmiandolo per la prossima partita di Liga contro la Real Sociedad. Ma per ora non se ne parla: il giocatore è tranquillo - ha concluso l'ex allenatore del Milan - è uscito a dieci minuti dalla fine solo per precauzione".

Uno stop arrivato in una serata in un certo senso storica per Cristiano Ronaldo. Quella del suo 14esimo gol stagionale in Champions, cifra che gli ha permesso di eguagliare il record di Messi, Van Van Nistelrooy e Altafini. Rete che porta il computo del portoghese con la maglia del Real nella massima competizione europea a quota 49, a pari merito con Di Stefano, secondo ora soltanto a Raul (66 reti). Un traguardo raggiunto nella sua centesima apparizione in Champions: con 64 gol totali (a quelli col Real vanno aggiunti i 15 col Manchester Utd) è a meno 3 da Messi e a meno 7 da Raul. Numeri impressionanti per un fuoriclasse che tra club e nazionale va a segno da undici partite consecutive e in questa stagione in 41 uscite ha trafitto la porta avversaria 45 volte, 28 in Liga, 14 in Champions, 3 in Coppa del Re.