Champions League, Ancelotti: "E' solo un piccolo vantaggio"

23:42 - Carlo Ancelotti si gode la vittoria maturata al Bernabeu contro il Bayern Monaco: "E' stata dura come tutte le semifinali - spiega l'allenatore del Real Madrid -, siamo partiti un po' timidi, poi le cose sono migliorate, abbiamo avuto molte opportunità. Il secondo tempo abbiamo giocato con più tranquillità, tutto rimane aperto. E' solo un piccolo vantaggio se mettiamo coraggio e personalità nella prossima partita. Ronaldo? Non è al 100%".

Il tecnico di Reggiolo fa il punto anche sulle condizioni di CR7: "Ronaldo non aveva i novanta minuti, non era al 100%, martedì lo sarà. Ma anche questa sera ha fatto il massimo. Bale? Questa notte ha avuto un attacco influenzale, ma ci ha dato una mano. In alcuni momenti della gara bisogna difendere con il coltello tra i denti. In questo tipo di gara è importante il sacrificio di tutti".

Poi lo sguardo si sposta alla sfida della prossima settimana: "Contro il Bayern non è facile giocare. E' stato difficile anche questa sera. All'inizio siamo stati un po' troppo timidi, dovevamo pressarli più alti. Bisogna avere più coraggio. Anche stasera quando siamo usciti palla al piede, anzichè fare subito il lancio in verticale, le cose sono andate molto meglio. In attacco abbiamo fatto ottime cose".