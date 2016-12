Champions, ecco le urne di Montecarlo: i pericoli di Juventus e Roma

11:09 - Ci saranno solamente due squadre italiane nell'urna di Montecarlo per il sorteggio dei gironi di Champions. La Juventus, inserita in seconda fascia, spera di evitare il Monaco (fascia 4) e il Liverpool di Balotelli (fascia tre). Sorteggio durissimo, invece, per la Roma inserita nell'ultimo gruppo. Alle 17:45 potrai seguire in diretta su Italia 2 e in streaming sul nostro sito i sorteggi dei gruppi dal Grimaldi Forum.