Caso Chiellini, Tavecchio: "Juventus? Nessuno sgarbo a Conte"

21:24 - Nessun caso, solo incomprensioni. Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha archiviato ogni tentativo di polemica con la Juventus per la situazione di Giorgio Chiellini, richiamato a Vinovo dai bianconeri nonostante la richiesta dello stesso giocatore, infortunato, di restare nel ritiro della Nazionale. "Non ho mai parlato con Marotta - ha dichiarato Tavecchio -. Con la Juventus c'è stata solo un'incomprensione, non è stato uno sgarbo a Conte".

"I rapporti tra lui e il suo vecchio club sono rimasti ottimi - ha aggiunto Tavecchio parlando del nuovo ct azzurro - La Juve è la prima squadra italiana, ha una posizione di rilievo in Champions. In momenti delicati, mentre siamo concentrati a preparare una partita importante, può darsi ci siano state incomprensioni o difetti di comunicazione. Ma non ci sono problemi né da parte della Juve, né dallo staff della Nazionale''. Quanto a Oriali, ''doveva esser un team manager, ma dalle prime mosse vedo che e' di piu': un ds, in simbiosi con la squadra''