Bundesliga: Bayern al primo ko, rimonta Dortmund

21:05 - Finisce dopo 53 partite l'imbattibilità in campionato del Bayern Monaco. I bavaresi, già campioni di Germania, perdono 1-0 sul campo dell'Augsburg nella 29.a giornata di Bundesliga, puniti da un gol di Molder al 31': l'ultimo ko risaliva all'ottobre 2012. Insomma, un ko indolore, se non per le statistiche. Per quanto riguarda gli altri risultati, il Borussia Dortmund batte 2-1 in rimonta il Wolfsburg, Schalke bloccato sull'1-1 dal Werder Brema.

Ha spento i motori il Bayern che, dopo il pari interno con l'Hoffenheim con tre reti subite, si conferma poco concentrato all'SGL Arena: al minuto 31 Weiser si fa soffiare ingenuamente la palla da Baier che manda in porta Molder, Martinez sbaglia la linea del fuorigioco e l'attaccante dell'Augsburg insacca con un bolide sotto la traversa. Il Borussia piega 2-1 il Wolfsburg e ritrova un po' di fiducia in vista dalla gara di ritorno dei quarti di Champions League con il Real Madrid, in cui la squadra di Klopp è chiamata a un'impresa quasi impossibile, ribaltare il 3-0 del Bernabeu. Ospiti in vantaggio al 34' con l'eterno Ivica Olic, lesto ad avventarsi su una corta respinta di Langerak sul colpo di testa di Malanda. I gialloneri ribaltano il risultato nella ripresa: al 51' Lewandowski firma il pari di testa su un angolo calciato da Reus, al 77' è lo stesso Reus a completare la rimonta siglando il 2-1 con la complicità del portiere avversario Grun. Delude lo Schalke, che a Brema impatta sull'1-1: al 15' Di Santo è bravo a ricevere l'assist dell'ex juventino Elia e insaccare da posizione defilata, 18 minuti dopo Goretzka sigla il pari con un destro al volo dal limite. Sorride invece il Moenchengladbach che vince 2-0 a Norimberga col gol di Arango e il rigore di Kruse, salendo al quarto posto in classifica al pari del Leverkusen. Chiudono il programma la vittoria interna del Francoforte, 2-0 col Mainz, e quella dello Stoccarda, 2-0 col Friburgo.