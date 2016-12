Brasile: tonfo San Paolo, fuori dalla Coppa

13:04 - Clamoroso tonfo del San Paolo nei sedicesimi della Coppa del Brasile. I tricolor rimediano una figuraccia contro il Bragantino, club della serie B brasiliana, che dopo aver perso 2-1 la gara di andata in casa ribalta il risultato andando a vincere 3-1 al Morumbi. Pato, in campo per 90', non ha ripetuto l'exploit di tre giorni fa in campionato contro il Vitoria (doppietta decisiva), mentre Kakà non ha giocato.

Eppure le cose si erano messe subito bene per i padroni di casa, in vantaggio già al 7' con Miranda. Il San Paolo ha però confermato le sue lacune difensive, soprattutto nel gioco aereo. Dopo aver subito il pareggio di Cesinha al 23', nella ripresa la squadra allenata da Ramalho ha incassato due reti nel giro di dieci minuti. Carbonieri ha firmato il 2-1 al 64', poi è stato Guilherme a completare la rimonta al 75', siglando un gol storico per il Bragantino, approdato per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale della Coppa.



Il San Paolo si consola con il mercato: il club ha ufficializzato l'ingaggio di Michel Bastos, che torna in patria dopo avere vestito la maglia della Roma nell'ultima stagione.