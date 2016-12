Belen Rodriguez: "Al Mondiale tifo Argentina"

10:14 - Belen Rodriguez non si "sbottona" e ai microfoni di Tiki Taka mette in chiaro che al Mondiale "tiferà Argentina, poi per l'Italia. Quando la mia nazionale verrà eliminata, cosa che ormai capita tutte le volte, tiferò per gli azzurri". La soubrette si sofferma, poi, anche sul calcio e dice: "Il mio calciatore preferito è Javier Zanetti, un fuoriclasse, il capitano. Rappresenta non solo il calcio pulito, ma anche la vita pulita. È il mio idolo". E sui bad boy Balotelli e Cassano cosa pensa? "Sono molto simpatici, ma non mi rappresentano”.