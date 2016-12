Astori prima a Roma poi negli Usa. Ecco Yedlin

23:42 - Per Davide Astori, un giorno di attesa. Sabato, le visite mediche e la firma del contratto (1,2 milioni all'anno per 4 stagioni). Chiuse le formalità, sarà pronto per andare negli Usa e raggiungere la squadra e Rudy Garcia. Per DeAndre Yedlin, la certezza di essere un giocatore della Roma: 21 anni, statunitense, arriva da Seattle, l'ha scelto James Pallotta (con Garcia e Sabatini, è evidente) e la trattativa è stata chiusa nelle ultime ore, per 5 milioni.

La Roma, come si vede, e guarda anche al futuro non imminente. Per Astori sono bastate 36 ore per aprire e concludere la trattativa, la Lazio è stata tagliata fuori e il presidente del Cagliari, Giulini, ha anche chiarito che una offerta vera da parte di Lotito non c'è mai stata. (La verità? Lotito ha taciuto, alla fine).

Astori è stato fortemente voluto da Garcia, che avrà così un giocatore prezioso e continuo in una difesa già collaudata.

Sul conto di Yedlin, aveva parlato Pallotta tre giorni fa negli Usa: "Annunceremo l'ingaggio di un giocatore americano. Facile capire chi è". E poche ore dopo, Sabatini ha concluso la trattativa per Yedlin, 21enne terzino, che la Roma lascerà al Seattle fino al gennaio 2015, decidendo poi se portarlo in Italia per altri sei mesi in qualche club "amico", oppure se lasciarlo negli States fino al 30 giugno 2015. Yedlin ha messo in mostra le sue doti ai Mondiali brasiliani.