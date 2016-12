Astori è sbarcato nella Capitale: "Sono felice, forza Roma"

16:10 - "Sono felice di essere qui. Forza Roma". Così Davide Astori si è presentato ai tifosi giallorossi all'aeroporto di Fiumicino. Sciarpa della Roma al collo, visibilmente contento per l'accoglienza e scortato dagli addetti alla sicurezza, l'ex difensore del Cagliari è sbarcato per sostenere le visite mediche e poi partire per Denver, dove raggiungerà la squadra impegnata nella "Guinness International Champions Cup".

Trolley e zaino in spalla, Astori è arrivato a Roma intorno alle 9.30. Ad attenderlo alcuni tifosi, che l'hanno accolto con grande calore ed entusiasmo. Prima di lasciare lo scalo a bordo di un van, il nuovo centrale giallorosso ha più volte alzato il pollice davanti a numerose telecamere e macchine fotografiche di varie tv e testate giornalistiche che lo stavano attendendo all'uscita. Dopo le visite mediche di rito, ecco l'aereo per unirsi al gruppo di Garcia.