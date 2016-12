Amichevoli: Rossi gol, ma la Fiorentina perde col Palmeiras

12:15 - Una sconfitta che decisamente non lascia il segno: la Fiorentina può sorridere nonostante il ko per 2-1 contro il Palmeiras, nel secondo match giocato dalla squadra di Montella nell'ambito della Copa EuroAmericana. All'Estadio Paulo Machado i viola pagano il doppio vantaggio del club paulista nel primo tempo, a segno con Victor Luis e Leandro poi nella ripresa meglio palo di Pasqual e rete di Pepito Rossi, servito in profondità da Babacar.

Dopo aver giocato in terra argentina, battendo 1-0 l'Estudiantes con rete di Mario Gomez, i viola questa volta sono di scena a San Paolo: contro il Palmeiras, che schiera dall'inizio solo tre titolari, partono forte gli uomini di Montella: al 12' è Babacar a sbagliare un gol fatto, su perfetto suggerimento di Ilicic, con lo sloveno a fare da seconda punta alle spalle dell'ex Modena. Gli errori nel calcio si pagano, e il Verdao di Gareca passa in vantaggio due minuti dopo: la retroguardia viola lascia spazia al limite dell'area a Victor Luis, che si coordina e batte con un rasoterra mancino Neto. Il portiere brasiliano, che nel match del Paulo Machado indossa la fascia di capitano, al 34' viene ancora una volta tradito dalla sua difesa: contropiede del club paulista con Leandro, che supera Hegazy e anticipa col piatto destro Savic, mettendo nell'angolino alla sinistra dell'estremo difensore viola.



Nella ripresa Montella non ci pensa due volte, e al 62' toglie Ilicic, inserendo Giuseppe Rossi: Pepito, da subito ispirato, prima al 65' serve Pasqual con un lancio millimetrico, con l'esterno sinistro viola che colpisce il palo, poi al 73' sigla il gol del definitivo 2-1. Babacar difende col fisico e tocca per Rossi, che resiste alla carica di un difensore e con un sinistro dolcissimo batte il portiere in uscita. Il pareggio viola potrebbe arrivare all'83', ma Tomovic non trova la porta da ottima posizione. Il risultato sicuramente non premia gli uomini di Montella, che in attesa di vedere assieme la coppia Rossi-Gomez si gode il rientro con gol dell'ex Villarreal.