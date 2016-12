Amichevoli: la Francia stende la Spagna, Ibra da record

23:31 - La Spagna non sembra aver smaltito le scorie del fallimento mondiale perchè la squadra di Del Bosque perde ancora, 1-0 a Parigi contro la Francia di Deschamps. A Saint-Denis è decisivo un gol di Remy, neo acquisto del Chelsea, su assist di Valbuena dopo un'azione favolosa. Favolosa è anche la doppietta di Zlatan Ibrahimovic che dà la vittoria per 2-0 alla Svezia sull'Estonia e arriva a 50 gol, un primato per la sua nazionale. Vincono anche Belgio e Croazia.

A Parigi la Francia di Deschamps apre al meglio il suo ciclo di amichevoli in vista degli Europei del 2016 che si giocheranno proprio in casa dei galletti. Pogba e compagni battono 1-0 la Spagna di Del Bosque che non riesce a ripartire come avrebbe voluto dopo il fallimento ai Mondiali in Brasile. La Francia ha il controllo del match, nel primo tempo Benzema scalda i guantoni di De Gea, preferito a Casillas, ma bisogna attendere il 73' per il gol di Remy: l'attaccante del Chelsea, subentrato a Griezmann, insacca col sinistro a fil di palo a chiusura di un'azione tutta di prima innescata da Benzema e rifinita da Valbuena con l'assist decisivo. Nel finale la Spagna si rende pericolosa con Silva, Isco e Alcacer ma Lloris salva i bleus con autorità.

La Svezia è sempre e soltanto Zlatan Ibrahimovic. Il capitano degli scandinavi è l'assoluto protagonista della vittoria per 2-0 a Solna contro l'Estonia: con la doppietta Ibra è arrivato a 50 gol in nazionale (in 99 partite ufficiali) diventando il recordman assoluto nella storia della selezione svedese. Al 3' ha segnato con il sinistro su azione di calcio d'angolo mentre al 24' ha realizzato di tacco su cross basso dal fondo di Larsson. L'attaccante del PSG ha poi esultato mostrando una maglia speciale col numero 50, i suoi gol in nazionale.

Vince anche il Belgio, 2-0 sull'Australia con reti del napoletano Mertens nel primo tempo e di Witsel nella ripresa (in campo negli aussie il fiorentino Brillante) mentre la Croazia, con l'interista Kovacic in campo dal primo minuto, ha battuto 2-0 Cipro con doppietta del bomber Mario Mandzukic.