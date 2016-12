Boxe, pesi massimi: Fury batte Wladimir Klitschko

La fine di un regno. E a sancirla è stato il gigante nato in Irlanda di 27 anni di nome Tyson. Un nome non casuale: i genitori, nomadi, lo chiamarono così proprio in onore di "Iron Mike". Una vita non facile, quella di Fury: nato prematuro di tre mesi, i dottori gli diedero poche possibilità di sopravvivere. Ora è un omone di 206 cm per 117 kg.



A Dusseldorf Fury, 27 incontri e nessun ko, davanti a oltre 50 mila persone, ha messo fine all'egemonia di Wladimir Klitschko, imbattuto da 11 anni e 7 mesi e campione in carica dei massimi da 9, con un palmares di 64 vittorie su 68 incontri. L'ucraino, 39 anni, ha subito per tutto l'incontro la stazza dell'irlandese, più alto di quasi 10 cm.



Unanime il verdetto dei giudici. Fury, istrionico e fuori dagli schemi, grande tifoso del Manchester United, ha commentato così: "Ringrazio nostro signore Gesù Cristo per avermi dato questa vittoria. Ho lavorato duramente tutti i giorni per questo momento, è un sogno che diventa realtà".