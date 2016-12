Sports Illustrated: LeBron James personaggio sportivo del 2016

LeBron James è stato scelto come "Sports Illustrated's Sportperson of the Year" per aver condotto al successo in Nba i Cleveland Cavaliers dopo un'attesa durata 52 anni. Con i suoi 41 punti in gara-5 e la stoppata decisiva in gara-6 nelle finali vinte contro i favoritissimi Golden State Warriors, LeBron ha conquistato per la seconda volta il particolare riconoscimento. Solo lui e Tiger Woods possono vantarne due.