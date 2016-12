Atletica, Mondiali: Bolt è ancora il più veloce del mondo

L'uomo più veloce del pianeta è ancora lui, Usain Bolt. Il velocista giamaicano, detentore del record del mondo, campione iridato e olimpico in carica, si è imposto nella finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Pechino. Bolt, reduce da due stagioni anonime, ha chiuso in 9"79 , lasciandosi alle spalle l'americano Justin Gatlin (9"80), il suo grande rivale. Terzo posto in 9"91 per il canadese Andre De Grasse e l'americano Trayvon Bromell.

"Questa vittoria per me significa moltissimo perché ho lottato per tutta la stagione e ci ho messo molto a fare in modo che le cose funzionassero di nuovo". E' il primo commento di Usain Bolt ai microfoni della BBC dopo il successo nella finale dei 100 dei Mondiali di Pechino. "E' stato un anno di alti e bassi, ma ora è tutto ok", ha aggiunto il velocista giamaicano.