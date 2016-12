Tour de France, Renzi: "Mamma mia che Nibali"

17:58 - Il quarto successo di Vincenzo Nibali al Tour de France, in attesa della consacrazione sugli Champs Elysée, è stato accolto con gioia dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il premier, che ha già promesso di invitare il siciliano a Palazzo Chigi dopo la conclusione della Grande Boucle, ha usato Twitter per esprimere la sua forte emozione dopo l'impresa del ciclista a Hautacam: "Mamma mia, chepeau #Nibali" sono state le sue parole.

Nei giorni scorsi, come ammesso dallo steso Nibali, il premier ha inviato un sms a Vincenzo per invitarlo a Palazzo Chigi in caso di vittoria della Grande Boucle. In attesa di mantenere la promessa, Renzi si gode le imprese dello sport italiano in modo social. Proprio come un tifoso qualsiasi.

Mamma mia, Nibali #chapeau

— Matteo Renzi (@matteorenzi) 24 Luglio 2014