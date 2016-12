Tour 2014, Nibali: "Vittoria per Casartelli"

20:57 - Una vittoria da ricordare in un giorno speciale. Vincenzo Nibali trionfa a Chamrousse nella prima delle due tappe alpine con arrivo in salita del Tour de France e, dopo aver tagliato il traguardo, dedica un pensiero a Fabio Casartelli nel giorno del 19esimo avversario della morte del ciclista italiano. "Ero piccolo - dice la maglia gialla - ma ricordo bene quell'evento. Aver vinto nel giorno del suo anniversario è qualcosa di speciale". "Oggi è stata una vittoria bellissima - aggiunge Nibali, sempre più leader della Grande Boucle -, sono molto contento". Con il successo nella 13esima tappa il ciclista del Team Astana consolida il suo primato in classifica generale: Nibali ha 3'37" di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde e 4'24" sul francese Romain Bardet.